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Директор курганского аэропорта: мое уголовное дело негативно влияет на безопасность полетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное. Ковалев. Необр
Дмитрий Коваленко выступил в судеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор курганского аэропорта Дмитрий Коваленко заявил, что запрет на вырубку деревьев из-за заведенного на него уголовного дела негативно сказывается на безопасности полетов. Об этом он заявил, выступая в курганском городском суде, передает корреспондент «URA.RU».

«На сегодняшний день орнитологическая обстановка в аэропорту Кургана оставляет желать лучшего. Рубка деревьев из-за уголовного дела приостановлена», — рассказал Коваленко. По его словам, Росавиация летом этого года выявила деревья, кустарники, травостой, способствующие гнездованию и скоплению птиц. «До октября недостатки нужно устранить. Иначе мы лишимся сертификата оператора аэродрома и деятельность аэропорта прекратится», — подчеркнул он.

Также Коваленко рассказал, что в Кургане с 2009 года было три происшествия с птицами: однажды пернатые попали в стекло, пришлось садить самолет и менять стекло. В другой раз чайка попала в стекло, но без серьезных последствий. В третий раз при разбеге самолета птица попала в силовую установку. «Тогда все обошлось, материальный ущерб авиакомпании возмещал аэропорт», — уточнил Коваленко. В то же время директор аэропорта во время заседания не смог ответить на уточняющие вопросы прокурора об организации вырубки деревьев.

Уголовное дело в отношении директора аэропорта Дмитрия Коваленко было возбуждено по факту незаконной вырубки лесных насаждений на территории аэропорта. Ущерб оценили в сумму свыше двух млн рублей.

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