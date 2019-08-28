На совещание с полпредом Цукановым собирают ямальских глав

Ямальские мэры уже выезжают в Салехард, где состоится совещание с полпредом президента России в УрФО Николаем Цукановым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов 29 августа проведет в Салехарде совещание по реализации нацпроектов в округе. Помимо членов правительства округа в заседании примут участие главы муниципалитетов Ямала. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным инсайдера, ямальские мэры уже выдвинулись в столицу ЯНАО, при этом выступать на заседании они не будут. С докладами по всем нацпроектам выступят заместители губернатора. Так, например, по информации пресс-службы окружного правительства, замглавы ЯНАО Татьяна Бучкова доложит о ходе реализации в округе нацпроекта «Образование». Будут обсуждаться и другие нацпроекты.

Также известно, что заседание в правительстве не единственное мероприятие на Ямале в графике Цуканова. «В программе визита посещение и осмотр аварийного жилья в Салехарде», — уточнили «URA.RU» в полпредстве по УрФО.

Указ о планах реализации нацпроектов в России был подписал президентом Владимиром Путиным 7 мая 2018 года. Предполагается, что до 2024 года в стране будет созданы условия по улучшению ситуации по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».