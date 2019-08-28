Рухнувшее в Новосибирске здание принадлежит бывшей компании Абызова

Фирма, которой ранее владел Михаил Абызов. оказалась в центре скандальной истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Владельцем обвалившегося в Новосибирске здания является «Сибирская генерирующая компания», которая ранее была одним из активов арестованного экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

«В результате ЧП погиб один человек, владелец строения — „Сибирская генерирующая компания“ (ранее принадлежала Абызову и сейчас фигурирует в его деле — прим. ред.)», — сообщает РКБ со ссылкой на представителей компании. Отмечается, что троих рабочих уже вытащили из-под завала: один из них погиб, один не пострадал, еще один сломал ногу. Еще два человека сейчас остаются под обломками.

Ранее «URA.RU» сообщалось, что в Новосибирске во время реконструкции обрушилась стена одноэтажного здания. В результате ЧП погиб один человек. Информация о том, попали ли рабочие под завал, уточняется. По неподтвержденной информации, из-под обломков уже якобы вытащили одного человека.

27 августа адвокат Михаила Абызова сообщил о возбуждении в отношении него уже второго уголовного дела. Бывшего министра по делам Открытого правительства обвиняют уже не только в хищении средств у двух энергокомпаний, но и в незаконном предпринимательстве. Экс-чиновник продолжает находиться под арестом в СИЗО.