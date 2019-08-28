В Челябинской области решили расширить стратегическую трассу на Казахстан

Правительство Челябинской области ведет переговоры о переводе участка автодороги от Южноуральска до Магнитогорска в статус федеральной трассы. Об этом заявил врио губернатора Алексей Текслер на пресс-конференции 28 августа.
«Ведется реконструкция трассы М-5 по направлению на Москву и Екатеринбург. А к стратегическому партнеру — Казахстану — остаются прежние две полосы. Планируется ли предпринять что-то в этом направлении», — спросил у главы региона журналист Андрей Трушников.
«У нас есть федеральная трасса до Южноуральска, но ее участки от Южноуральска до Магнитогорска и Троицка — дороги регионального значения. Мы ведем в Москве переговоры о передаче дороги до Магнитогорска на федеральный уровень, чтобы получить соответствующее финансирование», — заявил Текслер.
Также, по словам главы региона, он проводит работу с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) об активизации деятельности логистического центра в Южноуральске, построенного при его предшественниках. «Развитие транспортной инфраструктуры подстегивает и развитие других сфер экономики на юге области», — заметил Текслер.