Доходы Собчак резко упали прямо перед свадьбой

Гонорар Ксении Собчак составляет от миллиона до полутора миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доходы телеведущей Ксении Собчак резко упали незадолго до свадьбы с режиссером Константином Богомоловым, которая запланирована на 13 сентября. Гонорары журналистки остались прежними, а вот заказов на корпоративы стало меньше.

Собчак больше не появляется в эфирах федеральных каналов, у нее закончился контракт с модным журналом, где она была главным редактором, передает газета «Комсомольская правда». При этом youtube-канал «Осторожно, Собчак» и должность главного продюсера телеканала «Супер» пока что не начали приносить телеведущей весомый доход.

«Как только личная жизнь Ксюши наладилась, дело пошло к свадьбе с Богомоловым, людям стало скучно, приглашать на рублевские заказники Собчак стали меньше», — приводит слова звездного промоутера Сергея Лаврова издание. Он отметил, что гонорар Собчак остается довольно высоким — от миллиона до полутора миллионов рублей. Сама телеведущая объясняет падение заработка началом политической карьеры.

Свадьба 37-летней телеведущей и 44-летнего режиссера должна состояться 13 сентября в Москве. Слухи о романе стали ходить в конце 2018 года, сообщает портал «Дни.ру». Позже появилось видео драки мужа Собчак актера Максима Виторгана и Богомолова. А затем журналистка объявила о разводе.