Израиль атакует сектор Газа
19 октября 2025 в 13:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит авиаудары в районе Рафаха на юге Газы. Об этом сообщает The Times of Israel, отмечая, что изначально боевики атаковали израильские позиции в городе.
