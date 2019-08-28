Министр Якушев дал оценку курганскому правительству

Владимир Якушев (справа) работает в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Глава Минстроя России Владимир Якушев положительно оценил изменения, которые произошли в Курганской области после его предыдущего визита в регион в январе. Во многом это результат слаженной работы команды зауральского правительства, заявил он на губернских чтениях, которые посетил в рамках визита в Курган 28 августа.

«Я вижу изменения, вижу огромное желание команды работать. Глаза у всех горят — для меня это самая главная оценка деятельности любого субъекта Федерации», — заявил Якушев. Он отметил, что можно простить небольшие ошибки «людей делающих» и подсказать им, как этих ошибок избегать. «К сожалению, есть субъекты, куда приезжаешь и видишь потухшие глаза, уставших людей. Там уже нет желания тратить свою энергию и силу», — добавил министр.

Якушев рассказал, что намерен проверить, как осваиваются в Кургане деньги, выделенные в 2019 году, и посмотреть уже готовые объекты: «Посмотрим дополнительные варианты, где Курганская область может поучаствовать». При этом он подчеркнул, что готов выделять дополнительное финансирование только если уже готовы конкретные проекты и пройдены экспертизы. «Поэтому от нашего с вами взаимодействия будет зависеть, сколько проектов мы сможем реализовать. Надеюсь, у нас все получится», — добавил чиновник.

Ожидается, что в рамках визита в Курган Якушев посетит ряд объектов, ремонтируемых по нацпроектам. В частности, он оценит ремонт на улице Омской, строительство улицы Мальцева, реконструкцию ЦПКиО и набережной, а затем проведет совещание в правительстве.