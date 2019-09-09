Начальник свердловской полиции назначен после года ожидания

Александр Мешков едет в Екатеринбург из Астраханской области Фото: Официальный сайт УМВД по Астраханской области

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Спустя почти год в Свердловской области появился постоянный начальник полиции, сообщил источник «URA.RU» в региональном главке. Им стал генерал-майор Александр Мешков.

Постоянного начальника в свердловской полиции нет с октября 2018 года. Тогда генерал-лейтенант Михаил Бородин был по ротации переведен в Воронеж. После него врио был назначен генерал-майор Петр Кривегин, а с 1 июля — генерал-майор Владимир Миронов. Одно время претендентом на должность главы свердловской полиции называли 59-летнего начальника ГУ МВД по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта Олега Торубарова. Однако он был арестован за получение взятки.

Еще в июле «URA.RU» сообщало, что новым начальником свердловской полиции станет генерал-майор Мешков. Он, по сведениям инсайдеров, имеет хорошую репутацию среди полицейских из-за того, что сам работал в прошлом оперуполномоченным и хорошо знает службу изнутри. Также источник обратил внимание на тесные отношения Мешкова со Следственным комитетом, в то время как многие его коллеги имеют напряженные отношения с этой «конкурирующей структурой».

Александр Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. Астраханскую полицию возглавил в 2017 году. Звание генерал-майора указом президента РФ получил годом позже.