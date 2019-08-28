Росстат рассказал, где в стране больше всего холостяков

Больше всего неженатых мужчин и незамужних женщин среди россиян живет в Москве и Подмосковье. Такими данными поделились в Росстате.
«Наибольшее число мужчин от 16 лет, не состоящих в официальном браке, проживает в Москве — более 1,7 млн человек», — приводит «Ридус» данные службы статистики, полученные по результатам Всероссийской переписи населения. В Подмосковье проживают более 988 тысяч неженатых мужчин, а в Краснодаре — 709 тысяч человек.
Не спешат выйти замуж также жительницы столицы и Подмосковья. В Москве насчитывается более 2,6 млн россиянок старше 16 лет, который не числятся замужними. В Подмосковье таких насчитали более полутора миллиона человек. Третье место заняла северная столица страны — Санкт-Петербург. Здесь живут более 1,1 млн незамужних россиянок.
Ранее аналитики сервиса «Авито» назвали города, в которых россиянке больше всего стремятся выйти замуж. Самый высокий спрос на свадебные платья был зафиксирован в Волгограде, Краснодаре и Барнауле. А вот в Перми, Красноярске и Москве покупка подвенечных нарядов пользуется небольшим спросом.