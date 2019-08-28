Мэру Перми разрешили строить еврейский центр, против которого выступали жители

Планы по строительству еврейского центра в Перми вызвали возмущение жителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мэру Перми Дмитрию Самойлову рекомендовали построить общественный центр для евреев-хасидов в Перми, против которого выступали жители. Решение было одобрено членами комиссии по землепользованию и застройке при горадминистрации, говорится на сайте мэрии.

В середине августа в Перми прошли слушания, на которых обсуждался вопрос строительства центра у Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ). Во время слушаний некоторые горожане высказывались против строительства. «Если власть позволит построить центр, то это даст новый импульс затяжному конфликту. Мы не намерены отдавать им землю и готовимся к митингам и демонстрациям», — заявлял общественный активист Роман Юшков. По его мнению, вместе с благотворительным центром на участке у ДКЖ будет возведена и синагога. Несмотря на протесты жителей, слушания признаны состоявшимися.

«Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала главе города предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка», — указано на сайте мэрии. Слушания посетили 186 человек. Всего поступило 24 предложения, большинство из них — в поддержку проекта.

Земельный участок площадью 0,6 гектара у ДКЖ на улице Энгельса, 25 был выделен еврейской общине Перми более трех лет назад. Решение чиновников привело к протестам. Пермяки устраивали митинги и обращались в суд.