На Ямале пассажиры теплохода проведут несколько часов в ожидании эвакуации

Пассажиров, севшего на мель теплохода, эвакуируют примерно в 14:30 Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Пассажирам, севшего на мель теплохода «Метеор», придется ждать эвакуации несколько часов. На помощь к ямальцам направилось скоростное судно из окружной столицы. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе департамента транспорта ЯНАО.

«Сегодня в 9:20 судно „Метеор“, выполнявшее рейс по маршруту „Берёзово — Салехард — Мужи“ и обратно, не дойдя 40 километров до райцентра, село на мель. Сейчас на место происшествия из Салехарда отправилось скоростное судно А-145. Ориентировочное время прибытия на место 14:30», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе окружного департамента транспорта отметили, что на борту организовано питание — горячий чай и бутерброды. «Для выяснения причин случившегося на место выехала комиссия с представителями компании-перевозчика. В связи с происшествием сегодня отменено выполнение части рейса Мужи-Салехард-Мужи. Завтра рейсы по расписанию», — подчеркнули в ведомстве.

В компании-перевозчика «Северречфлот» сообщили, что на борту находятся 62 пассажира, никто из них не пострадал: «Несколько человек получили незначительные ушибы, за помощью никто не обращался», — уточнили в компании.