Власти Зауралья потратят сотни тысяч рублей, чтобы научить чиновников бороться с коррупцией

Государственных и муниципальных служащих отправят на занятия по противодействию коррупции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Курганской области готовы потратить более 400 тысяч рублей на проведение с чиновниками занятий на антикоррупционные темы. Еще более 100 тысяч рублей направят на уроки по противодействию терроризму и экстремизму. Соответствующие аукционы объявлены на портале госзакупок.

«Форма обучения очная с отрывом от исполнения должностных обязанностей», — говорится в документации к каждому из объявленных аукционов. 55 муниципальных чиновников пройдут обучение по программе «Государственная политика в области противодействия коррупции», еще 60 — по программе «Вопросы профилактики и противодействия коррупции». Такие же занятия предусмотрены и для 40 чиновников областного уровня. На занятия по противодействию терроризму и проявлениям экстремизма привлекут по 26 муниципальных чиновников.

По итогам 18 часов занятий слушатели сдадут экзамены и получат удостоверения о повышении квалификации. Лицам, получившим неудовлетворительные результаты, выдадут справку с указанием количества прослушанных часов. Получить оперативные комментарии о том, какие меры будут применяться к «двоечникам», «URA.RU» не удалось. В пресс-службу правительства направлен письменный запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков потребовал проверить на детекторе лжи чиновников, замещающих коррупционноемкие должности. «Для этих же коллег провести учебу, чтобы они понимали, что все становится максимально прозрачным», — заявлял он.