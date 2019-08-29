Суд вынес приговор челябинскому врачу-вампиру

В лучшем случае, за пределами психдиспансера осужденный окажется спустя несколько лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело врача-вампира из Челябинска

Бориса Кондрашина, ставшего известным как «челябинский врач-вампир», отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Такое решение принял 29 августа Ленинский районный суд.

«Срок принудительного лечения не определен», — сообщили «URA.RU» в суде.

Кондрашина, с ноября 2018 года работавшего в челябинской горбольнице №11 по фальшивому диплому, опознал на профессиональном интернет-форуме психиатр. В свое время Кондрашин 12 лет провел в психиатрической больнице после того, как в школьные годы был осужден за ритуальное убийство одноклассника. Он «накачал» школьника наркотиками, расчленил тело и пил кровь своей жертвы.

После нового ареста выяснилось, что по другому фальшивому диплому врач-вампир после выхода из больницы успел поработать фармацевтом в аптеке, а дома у него хранились наркотики. На заседании суда он заявил, что использовал их в качестве пищевой приправы.