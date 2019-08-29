Utair в разы подняла цены на билеты

Югорчан удивила новая ценовая политика авиакомпании Utair (ХМАО владеет 38,8% акций авиаперевозчика). Один из пассажиров обратил внимание на то, что перелет из Москвы в Сургут на самолетах Utair в первых числах сентября обходится в разы дороже обычного тарифа.
«Обычная стоимость перелета из Москвы в Сургут около семи-восьми тысяч рублей, но 1 сентября перелет [стоит] больше 20 тысяч. Теперь летать затратно даже богатым людям» — пишет югорчанин.
«URA.RU» проследило динамику цен и убедилось, что билеты эконом-класса из Москвы между 1 и 7 сентября в Сургуте и Нижневартовске стоят дороже обычного (максимум — 21 тысяча 85 рублей — приходится на 1 сентября) и опускаются до привычных цен только 8 сентября, достигая минимума (около 4 тысяч рублей) к концу месяца. Источник в пресс-службе авиакомпании объяснил, что это связано с сезонным пиком продаж, так как именно в эти даты югорчане возвращаются из отпусков, но официально информацию подтверждать отказался.
Ранее «URA.RU» писало, что УФАС по Курганской области проверит экономическую обоснованность стоимости билетов на рейсы «Курган-Москва-Курган» авиакомпании Utair. С просьбой разобраться в этом вопросе в ведомство также обратился один из пассажиров.