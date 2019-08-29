Два кандидата в губернаторы Зауралья остались без денег за 10 дней до выборов

Яков Сидоров потратил весь свой избирательный фонд на агитацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Кандидаты в губернаторы Курганской области Яков Сидоров (КПРФ) и Юрий Ярушин (ЛДПР) полностью израсходовали деньги со своих избирательных счетов. Деньги заканчиваются и у третьего кандидата, Татьяны Майборода («Справедливая Россия»). Такие данные содержатся в отчете, опубликованном на официальном сайте региональной избирательной комиссии.

Согласно документу, Ярушин с начала предвыборной кампании израсходовал более 3,092 млн рублей — именно столько средств находилось на его избирательном счете. Практически все эти деньги пошли на изготовление и распространение печатных материалов. На эти же цели Сидоров потратил все свои 1,08 млн рублей.

Майборода потратила на агитацию и оплату консультаций более 2,4 млн рублей. На ее счет поступало свыше 4,8 млн рублей, однако более 2,37 млн пришлось вернуть из-за неточностей в указанных реквизитах платежа. Сейчас на ее счету, согласно отчету, должно остаться около 20 тысяч рублей.

Врио губернатора Курганской области, самовыдвиженец Вадим Шумков потратил на свою предвыборную кампанию более 41 млн рублей. Большая часть этих денег израсходована на печатную агитацию, теле- и радиорекламу, услуги информационного характера и консультации. Еще более 12 млн потрачено на оплату «других работ и услуг». Изначально на его счете было 50 млн рублей — это максимально возможная сумма, установленная в Зауралье.

Выборы губернатора Курганской области состоятся 8 сентября.