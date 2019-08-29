Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко

В убийстве Александра Захарченко принимали участие сотрудники его личной охраны Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны. Такую версию выдвинул экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

«Способ установки взрывного устройства говорит о неограниченном времени и свободном доступе, что, в свою очередь, наталкивает на определенные мысли», — рассказал он изданию «Лента.ру». В день убийства Захарченко несколько раз менял свои планы, сам находился за рулем автомобиля и не извещал никого, в том числе телохранителей, о точном маршруте своих передвижений — он просто просил «поезжать за ним».

По информации telegram-канала Baza, взрывное устройство, заложенное в электропроводке светильников кафе, сработало по сигналу с кнопки. Причем убийца должен был видеть Захарченко своими глазами. В связи с этим авторы канала делают вывод, что к убийству главы ДНР может иметь непосредственное отношение кто-то из его охранников.

Захарченко был убит в августе 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка. В результате взрыва он получил смертельную травму. В Кремле в причастности к убийству главы ДНР обвинили Киев и украинских силовиков. В июне 2019 года спецслужбы ДНР заявили, что к убийству причастен сотрудник СБУ Сергей Моторин, напоминает RT.