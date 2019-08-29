Вор в законе отпраздновал свой 47-й день рождения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В instagram-аккаунте, который предположительно принадлежит вору в законе Гули (Надиру Салифову), появились фото с празднования дня рождения криминального авторитета. 28 августа ему исполнилось 47 лет.

«Спасибо, желаю вам здоровья», — говорится в подписи к фотографии, на которой вор в законе запечатлен в окружении своих товарищей. Где именно отмечал свой день рождения Гули, не уточняется.

Надир Салифов (он же Лоту Гули) — азербайджанский криминальный авторитет. На сегодняшний день он один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Гули имеет обширные интересы в России (в том числе в Екатеринбурге и Челябинске), несмотря на то, что объявлен отечественными силовиками в международный розыск.

Ранее он обложил данью торговцев в разных регионах РФ, общаясь с предпринимателями с помощью видеоконференции. Как писало «URA.RU», эксперты опасаются, что с выходом в 2019 году из тюрьмы известного вора в законе Тариела Ониани (Таро) и его возможной коалицией с Гули в России может развязаться новая криминальная война.