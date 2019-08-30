Скандальный кандидат в думу Кургана уходит с выборов

Юрий Калинин откажется от борьбы за мандат в гордуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

Депутат курганской городской думы Юрий Калинин в ближайшее время снимет свою кандидатуру с выборов в новый состав гордумы. Самовыдвиженца попросили снять кандидатуру из-за скандалов, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.

«Всем надоела эта ситуация с бесконечными скандалами, и было решено, что должен остаться один кандидат от „Единой России“, а Калинин должен снять кандидатуру, чтобы не создавать ему конкуренцию», — пояснил собеседник агентства. Получить комментарий Юрия Калинина не удалось — он не ответил на звонки и сообщения корреспондента. Кандидат от «Единой России» по избирательному округу №6 Сергей Бардин заявил, что не в курсе ситуации.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Юрий Калинин второй раз потребовал снять с выборов своего соперника Сергея Бардина, обвинив его в подкупе избирателей, в том числе посредством раздачи воздушных шариков.

Индивидуальный предприниматель Бардин выдвинут «Единой Россией». Калинин в действующем составе городской думы также представляет эту партию, но на выборах участвует в качестве самовыдвиженца. На место в гордуме по избирательному округу №6 претендуют также Владимир Александров (КПРФ), Ольга Дружинина (ЛДПР), Оксана Ковалева («Справедливая Россия») и Елена Панова («Яблоко»).