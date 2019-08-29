В Югре силовики изъяли документы правительственного фонда

В фонде поддержки предпринимательства Югры полицейские изъяли ряд документов. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.
«Полицейские запросили и взяли какие-то документы в фонде в рамках проверки ОБЭПа», — сообщил инсайдер. По версии другого источника, знакомого с ситуацией, речь может идти о проверке, которая связана с выявленными нарушениями при начислении заработных плат и других выплат работникам правительственной структуры.
В пресс-службе УМВД ХМАО не смогли оперативно прокомментировать информацию. В пресс-службе фонда поддержки предпринимательства Югры корреспонденту URA.RU» сообщили, что не располагают сведениями об обысках или выемках документов.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что к ситуации подключена и прокуратура ХМАО. В надзорном ведомстве журналиста агентству говорили о том, что проверка выявленных нарушений должна быть завершена к началу сентября.