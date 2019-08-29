28 августа 2019
27 августа 2019

В Югре силовики изъяли документы правительственного фонда

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, полиция
Полиция изъяла документа в фонде поддержки предпринимательства Югры для изученияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В фонде поддержки предпринимательства Югры полицейские изъяли ряд документов. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве ХМАО.

«Полицейские запросили и взяли какие-то документы в фонде в рамках проверки ОБЭПа», — сообщил инсайдер. По версии другого источника, знакомого с ситуацией, речь может идти о проверке, которая связана с выявленными нарушениями при начислении заработных плат и других выплат работникам правительственной структуры.

В пресс-службе УМВД ХМАО не смогли оперативно прокомментировать информацию. В пресс-службе фонда поддержки предпринимательства Югры корреспонденту URA.RU» сообщили, что не располагают сведениями об обысках или выемках документов.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что к ситуации подключена и прокуратура ХМАО. В надзорном ведомстве журналиста агентству говорили о том, что проверка выявленных нарушений должна быть завершена к началу сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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