Все хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Хирурги приняли решение остаться на своих рабочих местах
новость из сюжетаМассовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
Все врачи из Нижнего Тагила (Свердловская область), которые намеревались уволиться, приняли решение остаться на рабочих местах. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
«Все хирурги восстановились, они согласились дальше работать», — приводит РИА «Новости» слова Скворцовой.
Ранее заявления об увольнении написали все хирурги Демидовской больницы и ЦГБ №1 Нижнего Тагила. По некоторым данным, врачи решили уйти со своих рабочих мест из-за слишком высокой нагрузки и несоответствующей оплаты труда.
Ситуация обсуждалась на уровне Кремля и Госдумы. Помочь с решением вопросов обещал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. главе свердловского минздрава Андрею Цветкову в связи с ситуацией объявили выговор.