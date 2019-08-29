По делу гонщика, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге, назначили новые экспертизы

Владимира Васильева в августе заключили под арест Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В рамках уголовного дела Владимира Васильева, устроившего смертельную аварию в центре Екатеринбурга, назначены дополнительные экспертизы. Об этом «URA.RU» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Речь идет об автотехнической, двух судебно-медицинских экспертизах и еще одной экспертизе в отношении Васильева. Горелых также подтвердил информацию о том, что сейчас результаты медицинского освидетельствования обвиняемого на состояние алкогольного опьянения перепроверяются. «Для перепроверки ранее полученных данных о состоянии опьянения следователи специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Свердловской области ознакомили с постановлением на новую экспертизу как потерпевшую сторону, так и самого обвиняемого», — сказал собеседник агентства. Новую экспертизу будут проводить в Челябинске.

Смертельная авария произошла рано утром 4 августа на пересечении улиц Московская и Малышева. Васильев за рулем KIA Rio пролетел два светофора на красный свет и врезался в стоящие на перекрестке машины. Основной удар пришелся на такси Uber: погибли водитель и пассажир, еще троих человек госпитализировали. 13 августа после допроса Васильев был задержан, а затем отправлен под арест на месяц и 22 дня. Экспертиза не нашла в его крови никаких запрещенных веществ — ее результаты поставили под сомнение.