Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке и насмешил коллег

Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог произнести речь на украинском языке, чем рассмешил других депутатов. Об этом сообщил украинский «24 канал».
По ходу своего выступления украинский политик рассказывал о проблемах виноделов, смешивая украинские слова с русскими. Этот факт вызвал насмешки других депутатов, что вынудило Киссе полностью перейти на русский язык.
Ранее на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает, что украинский язык должен быть обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также во многих других сферах.
Использование русского языка уже вызывало скандал в Верховной раде. Так, депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович обратился к своим коллегам на русском, что вызвало их возмущение, напоминает «Национальная служба новостей». Сторонница Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что русская речь в здании парламента нарушает законы страны.