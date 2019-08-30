Козак поддержал новый метод при расчете тарифов на электроэнергию

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поддержал возможное внедрение метода эталонных затрат для расчета сетевых тарифов. Об этом политик сообщил во время совещания.
«Ведомства должны до 20 сентября проанализировать структуру затрат основных территориальных сетевых организаций (ТСО) и последствия для тарифов от применения эталонов», — цитируют представителя вице-премьера «Ведомости». Если инициатива будет одобрена, тарифы будут утверждаться на основе лучших показателей среди организаций, работающих в одинаковых условиях.
Метод эталонных затрат предполагает выделение ряда факторов, которые влияют на деятельность компаний. На основе этих факторов организации будут разделены на группы, за каждой из которых будет закреплен свой эталон со средним тарифом. Как будет устанавливаться эталон, пока не ясно. По оценкам ФАС, новый метод позволит сделать тарифы более прозрачными, выравнять стоимость энергии в разных регионах и, как итог, сэкономить потребителям 12,7 млрд рублей.
Изменить систему сетевых тарифов в августе 2018 года предложил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что сейчас в регионах «сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов», а вырученные средства идут в карманы отдельным лицам, а не на развитие энергетики.