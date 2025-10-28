Футболист «Зенита» Мостовой рассказал о нападении на себя

Футболист отметил, что сдержанно отреагировал на ситуацию Фото: Vyacheslav Yevdokimov / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Попытка похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового в Петербурге стала для него настоящим шоком. Об этом спортсмен рассказал в интервью клубной пресс-службе.

«Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. После этого инцидента всю ночь с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал», — поделился Мостовой, передает Матч ТВ.

Инцидент произошел поздно вечером. Все события развивались стремительно, что не позволило игроку сразу осознать угрозу. Футболист отметил, что сдержанно отреагировал на ситуацию. Он дождался утра, чтобы связаться с соответствующими службами. Сразу после происшествия стартовало официальное расследование.

Инцидент с участием Андрея Мостового произошел 23 октября на улице Вязовой, где на спортсмена напала группа неизвестных лиц. Нападавшие попытались насильно усадить футболиста в автомобиль, удерживая его за руки, однако Мостовой оказал сопротивление. В ситуацию вмешался также посторонний мужчина, оказавший футболисту помощь.