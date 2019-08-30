На Ямале хотят ограничить доступ детей к смартфонам

Документ, регламентирующий использование смартфонов в школе, может появиться уже к концу осени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Использование гаджетов в школах Ямала планируют ограничить специальными нормами. Об этом «URA.RU» сообщил уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын.

«Гаджеты в школе объективно не только мешают учебному процессу, но и ухудшают здоровье школьников. В этих рекомендациях, которые адресованы региональным субъектам в сфере образования, рассмотреть вопрос не о тотальном запрете, а именно об ограничении их использования в учебном процессе», — отметил окружной детский омбудсмен.

Одним из вариантов введения ограничения станет сдача смартфонов и других гаджетов на время урока. При этом Трубицын уточнил, что нужно будет сделать исключения для детей с ограниченными возможностями, у которых на телефонах установлены специальные медицинские приложения.

Окружной детский омбудсмен в разговоре с «URA.RU» также рассказал, что в ближайшие два месяца будут разработаны необходимые рекомендации для школ. К процессу планируется подключить родителей и преподавателей. «Целесообразно разработать один нормативно-правовой документ по линии окружного департамента образования и направить его во все учебные учреждения, чтобы у нас было единое понимание и правильное применение тех рекомендаций, которые есть», — рассказал уполномоченный по правам ребенка на Ямале.