Беглый олигарх из команды Чубайса гасил долги пенсионными деньгами

Борис Минц возвращал миллиарды кредиторам за счет средств пенсионных фондов Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Российский миллиардер Борис Минц, входивший в команду главы «Роснано» Анатолия Чубайса, расплачивался по своим долгам средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом говорится в материалах кипрского суда, рассматривающего спор Минца с экс-сенатором Сергеем Гордеевым.

«O1 Group Бориса Минца в 2016—2017 годах договорилась с Сергеем Гордеевым о сделке, в рамках которой НПФ Минца купили акции компании-застройщика ПИК почти на 19 млрд руб., а затем кипрская структура бизнесмена взяла часть этих денег в долг у Гордеева», — цитирует РБК показания одного из подчиненных Гордеева.

Отмечается, что данная схема позволила Минцу обойти законодательные ограничения на распоряжение пенсионными деньгами. Запрет на заключение договоров займа за счет средств пенсионных накоплений содержится в законе о деятельности НПФ. Таким образом, действия компаний олигарха формально были законными.

Ранее российские банки «Траст» и «ФК Открытие» хотят взыскать с предпринимателя Бориса Минца и трех его сыновей более 700 млн долларов. Соответствующее заявление в начале августа сделал Высокий суд Лондона, запретивший отчуждать имущество бизнесмена и его родственников на сумму 572 млн долларов. Данная сумма — это разница между стоимостью кредитов перед заменой и ценой облигаций О1 Group. При этом сомнительную сделку поддержал бывший глава банка «Открытие» Евгений Данкевич, который вскоре скрылся и был объявлен в международный розыск.

Борис Минц вместе с сыновьями переехал в Лондон в мае 2018 года. Вскоре после этого следователи в России начали проверять его активы. Минц ранее работал в администрации президента РФ и считался соратником и деловым партнером председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса.