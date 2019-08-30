На кресло мэра в Зауралье претендуют шесть кандидатов

Виктора Ермишкина считают фаворитом в борьбе за кресло мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на пост главы Шадринска, второго по величине города Курганской области, поступило шесть заявлений от кандидатов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Сегодня, 30 августа, на втором заседании комиссии стало известно, что в списке желающих возглавить Шадринск шесть человек», — сообщили в мэрии. За кресло градоначальника будут бороться гендиректор ООО «Мирабилис», депутат городской думы Михаил Богданов, первый замглавы администрации Шадринска Виктор Ермишкин, главный специалист административно-технический инспекции горадминистрации Игорь Залящин, предприниматель Валерий Мурзин, Юрий Поникаровских, работающий менеджером у местного предпринимателя, и директор муниципального комбината бытового обслуживания Александр Хомяков.

«Документы всех претендентов предоставлены в полном объеме», — заявили по итогам заседания члены конкурсной комиссии. Теперь ей предстоит проверить представленные документы и 4 октября оценить всех кандидатов и их программы развития города. Окончательное решение примут депутаты городской думы на тайном голосовании. Конкурсная комиссия состоит из восьми человек — четырех назначили местные депутаты, остальных — врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что выборы мэра Шадринска впервые проводятся по новым правилам. По такому же принципу уже избраны глава Кургана и руководители большинства районов Зауралья. Ранее главу Шадринска избирали на прямых выборах.