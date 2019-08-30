Пумпянский выдержал атаку конкурентов на главную стройку Универсиады-2023

Дмитрий Пумпянский будет строить новый район и объекты Универсиады Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский сумел отстоять проект строительства деревни Универсиады-2023 на площадке за МВЦ «Екатеринбург-Экспо». 30 августа свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел встречу с ключевыми бизнесменами Урала, на которой принял решение не переносить масштабное событие обратно на ВИЗ-правобережный.

«В закрытом совещании принимали участие все крупнейшие топ-менеджеры: [гендиректор УГМК] Андрей Козицын, [глава РМК] Игорь Алтушкин, владелец „Мотива“ Виталий Кочетков, [президент ГК „КОРТРОС“] Вениамин Голубицкий. Единственное, не было самого Пумпянского, вместо него „Синару“ представлял [гендиректор группы] Михаил Ходоровский», — рассказал инсайдер агентства.

По данным собеседника «URA.RU», губернатор выслушал мнения всех участников совещания по переносу Универсиады на ВИЗ и решил оставить все как есть. «Губернатор пошел на встречу олигархам только в одном. Часть стадионов разбросают по городу так, чтобы было удобнее бизнесменам. Но напряжение после встречи осталось», — поделился источник.

После разговора с бизнесменами Куйвашев начал заседание оргкомитета Универсиады-2023. Как сообщало «URA.RU», на нем будут рассмотрены вопросы о финансировании и сроках строительства спортивных объектов.

Изначально деревню Универсиады планировалось построить на побережье Верх-Исетского пруда. Однако в июле губернатор ради экономии перенес стройку на болота за «Екатеринбург-Экспо». Там группа «Синара» Дмитрия Пумпянского строит новый район «Новокольцовский». Ключевые бизнесмены, в том числе Андрей Козицын, просили пересмотреть решение, настаивая на том, что ВИЗ лучше подходит для масштабного события.

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