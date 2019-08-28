Козицын попросил Куйвашева перенести Универсиаду-2023

Гендиректор УГМК Андрей Козицын призвал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вернуть строительство деревни Универсиады-2023 с площадки за «Екатеринбург-Экспо» на ВИЗ-правобережный, сообщили источники «URA.RU». По данным инсайдеров, предложение прозвучало на закрытой встрече топ-менеджера с политиком.
«По мнению Андрея Козицына, ВИЗ-правобережный лучше подходит для строительства с точки зрения инфраструктуры, удобства и дальнейшего развития территории. Губернатор внимательно выслушал все доводы», — поделился наблюдениями источник «URA.RU».
По словам собеседника агентства, 30 августа Евгений Куйвашев соберет совещание, на котором озвучит итоговое решение. Глава заявочного комитета Александр Чернов в беседе с «URA.RU» подтвердил информацию о готовящемся заседании: «Будут определены ответы на все ключевые вопросы, в том числе по размещению спортивной деревни, по срокам строительства и финансированию».
В пресс-службе УГМК ответили «URA.RU», что не располагают информацией о встрече Козицына и Куйвашева. В департаменте информационной политики региона оставили тему без комментария.
Изначально деревню Универсиады планировалось построить на побережье Верх-Исетского пруда. Однако в июле губернатор ради экономии перенес стройку на болота за «Екатеринбург-Экспо». Там группа «Синара» Дмитрия Пумпянского строит новый район «Новокольцовский». Ключевые бизнесмены не поддержали идею и просили пересмотреть решение.