Родителям погибшего в смертельном ДТП, которое устроил сын чиновника Росгвардии, предложили деньги

Родители погибших хотят, чтобы виновник гибели их сыновей получил максимальный срок без смягчающих обстоятельств Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Семья Владимира Васильева, который совершил ДТП с двумя погибшими на улице Малышева в Екатеринбурге, спустя месяц после аварии предложила деньги родителям таксиста Александра Трушкова, который погиб в аварии.

«Мать Васильева позвонила родителям погибшего Александра Трушкова. Предложила им деньги. Они даже не стали выяснять сумму, сразу отказались. Они не намерены продавать своего сына», — сообщил «URA.RU» Александр Шумилов, адвокат семьи Трушковых.

Корреспондент «URA.RU» связался с родителями другого погибшего, они настроены так же. «Нам не звонили, но, если позвонят, мы откажемся от денег. С родителями убийцы разговаривать не будем», — заявил «URA.RU» Юрий Никифоров, отец погибшего Виталия Никифорова, который ехал пассажиром в такси.

Адвокат Шумилов также подтвердил «URA.RU», что отец Васильева — полковник, заместитель командующего войсками Росгвардии в УрФО по финансовым вопросам. Ранее эксперты отмечали долгий период прохождения экспертизы и были удивлены тому, что в крови водителя не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. Позже стало известно, что акт проверки составлен с грубыми ошибками.

ДТП произошло рано утром 4 августа. Всю ночь Васильев провел в компании, а потом сел в Kia Rio и, пролетев на красный несколько светофоров, врезался в машины на перекрестке улиц Малышева—Московской. По свидетельству очевидцев, Васильев был в неадекватном состоянии.