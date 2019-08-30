В Зауралье после череды скандалов сменится митрополит

Митрополит Иосиф переезжает в Ульяновск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф (Балабанов) покидает свой пост и переезжает в Ульяновск. Об этом «URA.RU» сообщил информированный источник.

«В течение десяти дней Иосиф должен приехать на новое место в Ульяновск», — уточнил инсайдер. Ожидается, что он сменит местного митрополита Анастасия (Меткина), который уходит на покой. В Курган, по данным источника, назначен митрополит Даниил (Доровских) — ныне глава Архангельской митрополии.

Ранее митрополиту Иосифу уже прочили перевод в другой регион. В последние годы его служение сопровождалась жалобами прихожан и служителей церкви, неприятным событием также стал пожар, уничтоживший храм в Чимеево, в котором была утрачена чудотворная икона.