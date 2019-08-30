Россия призвала Грузию и Южную Осетию к сдержанности

Грузия и Южная Осетия должны проявлять сдержанность и вести конструктивный диалог. С таким обращением выступил МИД РФ в связи с обострением обстановки на грузинско-югоосетинской границе.
В российском внешнеполитическом ведомстве оценили действия Тбилиси как провокационные. «Последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран», — приводит сообщение ведомства
Ранее сообщалось, что Цхинвал обвинил Тбилиси в строительстве укреплений вдоль административной границы. В стране, которую Грузия не признает и считает частью своей территории напоминают, что подобные действия проводились накануне вооруженного вторжения в августе 2008 года.
Позже представители России, Грузии и Южной Осетии провели рабочую встречу и приняли решение о деэскалации ситуации. Очередная встреча пройдет на следующей неделе.