30 августа 2019

Россия призвала Грузию и Южную Осетию к сдержанности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве оценили действия Тбилиси как провокационныеФото: Cominf.org / wikipedia.org

Грузия и Южная Осетия должны проявлять сдержанность и вести конструктивный диалог. С таким обращением выступил МИД РФ в связи с обострением обстановки на грузинско-югоосетинской границе.

В российском внешнеполитическом ведомстве оценили действия Тбилиси как провокационные. «Последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран», — приводит сообщение ведомства News.ru.

Ранее сообщалось, что Цхинвал обвинил Тбилиси в строительстве укреплений вдоль административной границы. В стране, которую Грузия не признает и считает частью своей территории напоминают, что подобные действия проводились накануне вооруженного вторжения в августе 2008 года.

Позже представители России, Грузии и Южной Осетии провели рабочую встречу и приняли решение о деэскалации ситуации. Очередная встреча пройдет на следующей неделе.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...