Звезда «Реальных пацанов» рассказала о серьезном заболевании

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Актриса смогла победить болезнь лишь к восемнадцатилетиюФото: Instagram, личная страница Екатерины Шпицы

Российская актриса Екатерина Шпица рассказала поклонникам о серьезном заболевании, с которым ей пришлось бороться в детстве и которое сейчас находится в стадии ремиссии. По словам актрисы в детстве она страдала атопическим дерматитом и дважды перенесла отек Квинке.

«У меня был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте, я перенесла 2 отека Квинке, и мои родители долгие годы искали: специалиста, метод, лекарство, место, которые бы облегчили мучения», — написала Шпица в своем Instagram-аккаунте. Звезда российского кино рассказала, что во время обострений расчесывала кожу до крови, а иногда ей просто хотелось сорвать с себя кожу.

Тем не менее ей при помощи родителей удалось найти способ лечения, систему питания и решить вопрос ухода за кожей. Это позволило Екатерине к 18 годам практически избавиться от заболевания и чувствовать себя победительницей.

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Ответ на загадку из моей стори. Вот где я. В деревушке Авен. Сижу и думаю о времени, которое лечит,только когда прожито верно. И которого иногда не хватает, чтобы найти ответы на большие вопросы. У меня был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте, я перенесла 2 отека Квинке, и мои родители долгие годы искали: специалиста, метод, лекарство, место, которые бы облегчили мучения...Я помню тревогу на грани с отчаянием в глазах мамы, снимающей с меня по утрам бинты, сквозь которые я невольно ночью расчёсывала кожу до крови. И не забыть это всепоглощающее ощущение стянутости и сухости кожи во время обострений , когда хотелось просто содрать её с себя и освободиться. Каждое утро я просыпалась и надеялась, что сегодня мне будет лучше, чем вчера. Я в стойкой ремиссии с 18 лет, и этот успех во многом результат моей собственной психологической работы над собой, потому что такое заболевание может быть обусловлено как генетикой,так и в немалой степени семейной психосоматикой. И конечно,я нашла свою медицину, систему питания и решила вопрос ухода за кожей,который стоит в подобных случаях очень остро. И уже много лет чувствую себя победительницей. Поэтому, обладая такой личной историей, я обратила внимание на большой благотворительный проект #AveneHope, благодаря которому дети из разных стран приехали на курс лечения от атопического дерматита в центр гидротерапии Avene, и я нахожусь сейчас там, где из под земли бьют настоящие источники надежды. Мне бы такую поездку в детстве!!! Мамы, с которыми я познакомилась здесь сегодня и которые привозят сюда своих детей уже не первый год, говорят, что этот 3х-недельный курс даёт очень хорошие результаты! К слову, термальная вода @eauthermaleavenerussia уже давно поселилась в моей дорожной косметичке, она идеально успокаивает раздражённую кожу и увлажняет сухую, что для меня было многие годы первостепенно. Я рада, что мой давний спутник здоровья привёл меня сюда! #благотворительность #дети #charity #avenehope #avenehope2019 #eauthermaleavenerussia

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

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© Служба новостей «URA.RU»
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