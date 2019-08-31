Звезда «Реальных пацанов» рассказала о серьезном заболевании

Актриса смогла победить болезнь лишь к восемнадцатилетию Фото: Instagram, личная страница Екатерины Шпицы

Российская актриса Екатерина Шпица рассказала поклонникам о серьезном заболевании, с которым ей пришлось бороться в детстве и которое сейчас находится в стадии ремиссии. По словам актрисы в детстве она страдала атопическим дерматитом и дважды перенесла отек Квинке.

«У меня был диагностирован атопический дерматит в двухмесячном возрасте, я перенесла 2 отека Квинке, и мои родители долгие годы искали: специалиста, метод, лекарство, место, которые бы облегчили мучения», — написала Шпица в своем Instagram-аккаунте. Звезда российского кино рассказала, что во время обострений расчесывала кожу до крови, а иногда ей просто хотелось сорвать с себя кожу.

Тем не менее ей при помощи родителей удалось найти способ лечения, систему питания и решить вопрос ухода за кожей. Это позволило Екатерине к 18 годам практически избавиться от заболевания и чувствовать себя победительницей.