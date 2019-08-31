Пушков поиздевался над главой МИД Украины из-за слов о Донбассе

Алексей Пушков обозначил план действий для украинской стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Сенатор от Пермского края, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает «амбициозным, но сомнительным» обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко уладить конфликт на Донбассе за полгода.

Российский сенатор посоветовал украинцу для начала «научиться правильно читать соглашения». «[Экс-глава МИД Украины Павел] Климкин их читал с конца», — написал Пушков в Twitter. Сенатор подчеркнул, что сперва Киеву нужно выполнить первые два пункта Минских соглашений: прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения. В завершении поста Пушков предостерег Пристайко от ошибок Климкина.

Пристайко был назначен главой МИД Украины 29 августа. На следующий день на заседании Рады он заявил, что на возвращение людей к мирной жизни в Донбассе украинские дипломаты «имеют полгода», напоминает RT. Пристайко добавил, что запущенный процесс обмена российско-украинскими пленными является результатом большой работы, которую проделал Киев, уточняет агентство Nation News.