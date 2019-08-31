Уроженка Еманжелинска (Челябинская область), супермодель Ирина Шейк удивила поклонников прогулкой в одном нижнем белье. Видео она выложила на своей странице в Instagram.
На кадрах Шейк, на которой надеты черное нижнее белье, колготки, шпильки и черный лакированный пиджак, проходит вдоль камеры. «Люблю гулять в выходные», — подписала пост модель.
Фанатов удивил и рассмешил смелый образ Шейк. «Юбку надеть забыли», — заметила yuliyakanaoka. «Ирочка за хлебом пошла», — написала lena.lenina. «Я думала, попала в 90-е… при такой худобе как отказничок», — добавила gkozina. «А че в трусах? Можно и без них», — прокомментировала liu_prosto. Некоторые предположили, что таким образом Шейк хочет показать отцу своей дочери, американскому актеру Бредли Куперу, что он потерял, передает «Пятый канал». «Люблю! Кто такой Бредли?», — написала maricelachaveznava.
Ранее Шейк с Купером объявили о разрыве отношений, напоминает агентство Nation News. В прессе появилась информация, что голливудский актер ушел к певице Леди Гаге. После чего русскоязычные пользователи устроили на странице американской поп-дивы в Instagram флешмоб, пишет RT. Они оставили более миллиона комментариев к ее посту. Помимо оскорблений в адрес Леди Гаги, пользователи выкладывали кулинарные рецепты, обсуждали погоду, назначали встречи, публиковали объявление о продаже вещей.