В Башкирии найден мертвым годовалый ребенок, пропавший из кроватки

Годовалый ребенок, пропавший из колыбели в селе Исмаилово (Башкортостан), найден мертвым. Об этом сообщили добровольцы поискового отряда «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б» в социальной сети «Вконтакте».
« 29 августа 28-летняя мать ребенка сообщила, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила младшего сына в кроватке», — передает агентство Nation News. Как сообщает портал Bash.news, позже мать созналась, что выбросила ребенка сама. Женщина вышла с мальчиком ночью из дома, оставила его в поле, а с утра решила инсценировать похищение.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и выясняет причины поступка женщины. По факту случившегося СУ Следственного комитета по Башкортостану возбудило дело по статье об убийстве.
Женщина переехала вместе с отцом своих детей в Башкирию из Челябинской области. По информации ProUfu.ru, мужчина не замешан в гибели ребенка и имеет алиби на момент его пропажи.