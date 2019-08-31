30 августа 2019
29 августа 2019

В Екатеринбурге произошел пожар возле Новосвердловской ТЭЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
К месту возгорания прибыли три пожарные машиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге загорелось здание возле Новосвердловской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар по улице Новосвердловской в промзоне начался 31 августа в 8 часов 44 минуты. По данным сотрудников МЧС, загорелась подсобная хозпостройка, расположенная недалеко от ТЭЦ, но за ее границами. Огонь на площади 6 квадратных метров пожарные ликвидировали за четыре минуты.

В пресс-службе МЧС пояснили, что в тушении огня были задействованы три спецмашины и 14 пожарных. В огне никто не пострадал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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