Путин и Кадыров поспорили из-за самой красивой мечети

Владимир Путин не согласился с Рамзаном Кадыровым в том, что чеченская мечеть самая красивая в мире Фото: пресс-сжуба Кремля

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров поспорили, какая мечеть является самой красивой в мире — в Санкт-Петербурге или открытая недавно в Шали. Выдержку из их разговора приводит пресс-служба Кремля.

«Рамзан Ахматович, как прошло открытие мечети? <…> Это действительно самая большая в Европе?» — поинтересовался Путин во время встречи с Кадыровым в резиденции в Ново-Огарево. «Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле», — заметил глава Чечни.

«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — поправил его Путин. Кадыров отказался продолжать дискуссию с главой государства, отметив, что «не может спорить» с ним. Он также пригласил Путина в Чечню в «ноябре или декабре». «Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду», — пообещал президент.

Как писало «URA.RU», мечеть «Гордость мусульман» была открыта в чеченском городе Шали 23 августа. Она считается самой большой в Европе: в здании одновременно могут собираться 30 тысяч верующих.