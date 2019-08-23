Кадыров попросил построить после его смерти мечеть

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы в его честь построили небольшую мечеть после смерти. Он отметил, что это будет для него большим подарком.
«Я попрошу свой любимый народ, которому я служу ради Всевышнего, чтобы, когда меня не станет, собрались и построили маленькую мечеть, названную моим именем», — цитирует Кадырова издание «Чечня сегодня». По словам Кадырова, небольшая мечеть — большой подарок для главы республики.
Таким образом он отреагировал на открытие самой большой мечети «Гордость мусульман» в Европе, которая была построена в Шалях, напоминает телеканал 360. Торжественное открытие прошло в день рождения отца Кадырова — Ахмата-Хаджи Кадырова. Жители города хотели назвать мечеть в честь Рамзана Кадырова, однако он решил, что священное место будет носить имя мусульманского пророка Мухамеда.
В мечети одновременно могут собраться более 30 тысяч верующих, уточняет RT. Таким образом, «Гордость мусульман» превзошла по вместимости Голубую мечеть в Стамбуле. Строительство велось семь лет.