ЦИК обвинил журналистов в пропаганде после интервью с Памфиловой

Центризбирком выразил недовольство материалом, размещенным на сайте AP после интервью Эллы Памфиловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральная избирательная комиссия обвинила журналистов американского информационного агентства Associated Press в пропаганде. Поводом для этого стало интервью главы ЦИК Эллы Памфиловой, фрагменты которого вышли на сайте издания.

Как сообщили в ЦИК, Памфилова дала журналисту AP часовое интервью о выборах в Мосгордуму в ответ на запрос информагентства. «Вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы», — говорится в заявлении ЦИК.

После этого ведомство обратилось в Associated Press с требованием опровергнуть ошибки, однако руководство издания признало статью корректной и внесло дополнения в текст, которые, по мнению ЦИК, «не изменили сути материала». «Публикация производит впечатление пропагандистского материала, в котором практически проигнорированы аргументированные ответы на задаваемые вопросы», — заявили в Центризбиркоме.

В связи с этим ЦИК пообещал направить соответствующие претензии в Общественную коллегию по жалобам на прессу.