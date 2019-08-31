«Федор» уже работает с инструментами Фото: сообщество Skybot F-850 во «ВКонтакте»

Космонавты показали, как робот «Федор» работает на Международной космической станции (МКС). Фотографии рабочего дня опубликованы на странице робота в соцсети «ВКонтакте».

«Здесь я работаю с различными инструментами», — говорится в подписи в снимкам. На фотографиях «Федор» держит отвертку.

22 августа «Федор» был запущен в космос на корабле «Союз МС-14». Первая стыковка с МКС прошла неудачно. В итоге «Федор» попал на МКС со второй попытки, 27 августа. Как ранее сообщало «URA.RU», включить антропоморфного робота удалось только с 15-й попытки. Космонавт Алексей Овчинин предложил стукнуть «Федора» молотком, чтобы он заработал.

Антропоморфного робота-спасателя разработали по заказу МЧС России НПО «Андроидная техника» в Магнитогорске и Фонд перспективных исследований.