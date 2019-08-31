Екатеринбургский поэт распродает футболки игроков «Урала» ради матери

Минимальная стоимость коллекции футболок — 200 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский поэт и журналист Павел Пивоваров продает коллекцию маек игроков футбольного клуба «Урал» с автографами спортсменов. Деньги нужны на лечение матери поэта, у которой два года назад обнаружили рак легких.

«В ближайшее время выставлю четыре футболки на продажу, думаю [организовать] какой-то электронный аукцион. Минимальная сумма — 200 тысяч рублей. На лечение матери уже потратили больше двух миллионов, операцию проводили в Израиле», — пояснил «URA.RU» Павел Пивоваров.

На каждой футболке игроков ФК «Урал» есть автографы всего основного состава клуба. По словам Пивоварова, акция согласована с футболистами.