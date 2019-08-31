Меркель раскрыла, чем займется после ухода из большой политики

Канцлер Германии хочет вернуться в науку Фото: bundeskanzlerin.de

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова заняться наукой после ухода из политики. Свои дальнейшие планы она озвучила во время церемонии в Лейпцигской высшей школе менеджмента, на которой Меркель присвоили научную степень.

«Все университеты, что дали мне почетную докторскую степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером», — цитирует Ангелу Меркель Reuters. Она также добавила, что планирует остаться в науке «подольше».

Ангела Меркель окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Работала в Академии наук ГДР, в 1986 году защитила диссертацию и получила степень доктора естественных наук.

Меркель должна покинуть пост канцлера Германии в 2012 году. Ранее СМИ сообщали, что во время встречи с премьером Финляндии в Берлине у канцлера случился приступ дрожи, сообщает RT. В последнее время канцлер Германии слушает гимны, сидя на стуле. Это связывают с ухудшением здоровья Меркель, напоминает сайт ТВЦ .

ВИДЕО: сайт ТВЦ.