Прокуратура ХМАО обжалует мягкий приговор коммунальщику, оставившему город без чистой воды

Обвинение считает приговор слишком мягким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему директору МУП «Управление городского хозяйства» из Пыть-Яха (ХМАО) Александру Рабиновичу вынесли приговор. Коммунальщика признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: «злоупотребление должностными полномочиями» и «растрата». Суд назначил Рабиновичу наказание в виде одного года и девяти месяцев колонии, а также штрафа в размере 9 тыс рублей. Источники в прокуратуре заявили «URA.RU», что приговором не удовлетворены.

«Это очень мягкое наказание. Мы с решением не согласны и будем его обжаловать», — добавили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2016 года Рабинович подписал акты выполненных работ предоставленные ему компанией «Инновационные технологии». На основании них, предприятие получило из бюджетов ХМАО и Пыть-Яха 89 млн рублей. По документам, подрядчик провел капитальный ремонт водоочистных сооружений (ВОСов), а на деле работы произведены не были. Затем, чтобы не вызывать подозрений, за счет возглавляемого им предприятия (МУП «УГХ») Рабинович провел частичный ремонт ВОСов, чем, по мнению обвинения, существенно нарушил права предприятия. Также из-за того, что ремонт водоочистных сооружений так и не был произведен в срок, город остался без чистой воды.

Кроме наказания в виде реального заключения под стражу, Пыть-Яхский суд лишил Рабиновича права занимать определенные должности в течение двух лет с половиной лет. Приговор в законную силу не вступил. В прокуратуре официально не стали комментировать решение суда, лишь заявив, что сейчас изучают документы.