В обновленный состав совета директоров добавились четыре новых участника Фото: Александр Константинов © URA.RU

В состав совета директоров «Газпром нефти» вошли четыре новых члена, а два прежних досрочно прекратили свои полномочия. Решения были приняты на внеочередном общем собрании акционеров, говорится в материалах компании.

Обновленный совет директоров сейчас насчитывает 13 человек (ранее было 11). Новыми членами стали замы председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов и Фамил Садыгов, начальник юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец и начальник департамента добычи «Газпрома» Сергей Меньшиков, который также является членом правления последней компании. Меньшиков одиннадцать лет занимал должность гендиректора «Газпром добыча Надым».

Досрочно свои полномочия в совете директоров прекратили заместитель министра финансов РФ Андрей Круглов, а также управляющий директор Gazprom Germania GmbH Игорь Федоров.

Свои места в совете сохранили глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Газпрома» Алексей Миллер и другие представители «Газпрома»: первые замначальников департаментов Владимир Алисов и Андрей Дмитриев, член правления Елена Михайлова, руководитель аппарата правления Михаил Середа, экс-губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, гендиректор ФК «Зенит» Александр Медведев и гендиректор «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев.

«Газпром нефть» — компания, деятельность которой направлена на разведку и разработку месторождений нефти и газа, переработку, производство и сбыт нефтепродуктов. На Ямале у компании также есть дочерние структуры, которые занимаются добычей природных ископаемых.