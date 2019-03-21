Газовый генерал с Ямала вошел в состав правления «Газпрома»

В новую должность Меньшиков вступит 2 апреля на срок пять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сергей Меньшиков вошел в состав правления «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

«Совет директоров избрал со 2 апреля 2019 года Сергея Меньшикова членом правления ПАО „Газпром“ сроком на 5 лет», — уточнили в компании.

Ранее «URA.RU» писало, что с этого же дня Сергей Меньшиков назначен начальником департамента 307 ПАО «Газпром». Место гендиректора «Газпром добыча Надым» займет его заместитель Игорь Мельников, ранее работавший главным инженером предприятия.

Сергей Меньшиков родился в 1968 году в Грозном. С 2008 по 2019 год занимал должность генерального директора «Газпром добыча Надым». Он также руководил недавним запуском крупнейшего месторождения на Ямале — Харасавэйского.