Самый оживленный мост Кургана признан опасным, но его некому ремонтировать

Специалисты считают Некрасовский мост опасным для пешеходов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Специалисты признали опасным путепровод по улице Пролетарской в Кургане, известный как Некрасовский мост. Власти Кургана приступили к поиску подрядчика, однако желающих участвовать в объявленном ими аукционе не нашлось.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», — говорится в протоколе, опубликованном на портале госзакупок. За ремонт власти готовы были заплатить более семи миллионов рублей. Привести путепровод в нормативное состояние требовалось к 25 октября.

Обследованием технического состояния Некрасовского моста занималась омская фирма «Пик». «Безопасность движения на мостовом сооружении не обеспечена», — говорится в отчете, опубликованном на портале госзакупок. У специалистов возникли вопросы к состоянию ограждений безопасности. «В случае непринятия экстренных мер возможно обрушение отдельных элементов ограждающих устройств», — заявили они.

На мосту также обнаружены опасные для пешеходов сквозные отверстия: «Состояние тротуаров на путепроводе оценивается как крайне неудовлетворительное и аварийное. Безопасность движения пешеходов существенно снижена». Обнаружены и другие недостатки, которые необходимо срочно устранять.

Некрасовский мост расположен на одной из самых оживленных магистралей в Кургане над железнодорожными путями. Он построен в 1977—1978 годах после того, как старый путепровод был разрушен сошедшим с рельсов железнодорожным составом. Из-за сжатых сроков строительство велось зимой при отрицательных температурах.