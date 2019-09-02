Пользователи отмечают, что удаление клея от плакатов обходится в полторы тысячи рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Кандидата в депутаты думы Ноябрьска (ЯНАО) от КПРФ Сергея Вяткина обвинили в порче подъездов агитматериалами.

«Кто вам сказал, что жители города должны софинансировать ваше желание посидеть в думе через расходы на дополнительное мытье дверей своих подъездов?» — написал Евгений Фролов в городских группах в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что удаление клея от одного плаката обходится в 1,5 тысячи рублей.

В комментариях под постом Вяткин ответил, что давал инструкции помощникам о необходимости размещения агитматериалов только на информационных стендах. «Что же вы только мои агитплакаты заметили? А другие кандидаты разве так не поступали? А насчет совести вы правы. Сегодня же сделаю замечание моим помощникам», — уточнил претендент на депутатское кресло.

Ответ Вяткина не удовлетворил пользователей. «Фу-фу-фу, как недостойно переводить стрелки на других», — написала Анастасия Титова. «Пройдитесь по подъездам с тряпкой и ведром, людям понравится», — предложил Вячеслав Троцак. «Господин Вяткин, приглашаю вас на ремонт наших дверей!» — возмутилась Ольга Софронова.

Политолог Александр Белоусов отметил, что подобное поведение жителей благоприятно скажется на культуре проведения предвыборных кампаний в округе. «Хорошо, что люди реагируют на это. Самому кандидату надо поговорить с людьми и убрать эти плакаты», — уточнил он.

Вяткин выдвигается по избирательному округу №3 в Ноябрьске от КПРФ. Коммунисты помимо него выдвинули Рустама Исмагилова и Дениса Лисиченко. Также участие в думских выборах примут представители от «Единой России» Евгений Черный, Владислав Тракслер, Артур Галимулин, Светлана Германова и Сергей Антонюк; либерал-демократы: Сергей Швидченко и Виктория Ермолаева; самовыдвиженцы: Сергей Шангареев, Владимир Шадрин, Максим Ларин, Татьяна Кокорина и Димитрий Карсаков.

Фото: Евгений Фролов, VK

Фото: Ольга Софронова, VK