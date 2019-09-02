Черный столб дыма над газовой трубой поднялся в Кургане (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Рябковском районе в Кургане предположительно произошла утечка газа. Очевидцы говорят, что сначала из газопровода шел темный дым, затем он стал светлым.

«Рядом с Рябково предположительно утечка газа», — передает группа «Типичный Курган» во «ВКонтакте». По данным паблика, вблизи с утечкой стоит громкий шум. Версию об утечке подтверждает тот факт, что на месте утечки проходит ремонт газопровода.

В результате ЧП могли пострадать два сотрудника, проводившие работу по врезке. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы, полицейские, врачи скорой помощи и газовая служба.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области сообщили, что инцидент произошел в 18:45 по местному времени при проведении бурильных работ по замене участка газопровода. Была сорвана заглушка диаметром 530 мм, в результате чего на улице Чернореченская, 119 произошел выброс газа (без горения). При ликвидации аварии были задействованы 39 человек, 15 единиц техники.

«В настоящее время специалисты газовой службы продолжают работу для скорейшего устранения последствий аварии», — сказано в пресс-релизе МЧС. По данным филиала регионального диспетчерского управления энергосистемы Свердловской области, ограничение газоснабжения Курганской ТЭЦ-2 на электроснабжение Кургана не повлияет до 8 часов утра 3 сентября. При этом ограничение коснется подачи горячего водоснабжения в микрорайоны Заозерный и Рябково.