Криминальный авторитет выступил против вора в законе Гули

Преемник Шакро пытается убедить всех в виновности Гули Фото: pixabay/Pixabay License

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Бадри Когуашвили, преемник Шакро Молодого (в миру — Захарий Калашов) в Москве, выступил против вора в законе Гули (Надира Салифова). Он пытается собрать сходку воров по поводу недавнего инцидента с избиением потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежовича) на встрече с Гули.

Бадри пытается убедить знакомых криминальных авторитетов в причастности Гули к произошедшему, сообщает ИА «Прайм Крайм». Однако многие не разделяют такую позицию, считая, что вина Гули не доказана. «Соберутся воры по этому поводу или нет, Бадри на смертный приговор себе уже наговорил. Сегодня он — личный враг Гули, и крупнейшие игроки постараются, чтобы этот конфликт не утих», — пишет издание «Прайм Крайм».

Ранее «URA.RU» сообщало, что потомственного кутаисского вора в законе Гурама Чихладзе ударил один из людей Гули во время встречи с криминальным авторитетом. Квежовичу посоветовали сесть в тюрьму ради собственной безопасности.